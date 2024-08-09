"Верю ли, что "Локомотив" сможет занять место в топ-3 РПЛ по итогам сезона? Сейчас нет, не верю. Никаких предпосылок для этого на данный момент нет. Состав не на тройку, игра тоже", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Напомним, что в летнее трансферное окно московский "Локомотив" на правах свободных агентов покинули голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков, защитники Станислав Магкеев и Дмитрий Рыбчинский, полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов и нападающий Артем Дзюба.
После 3-х сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает 4-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 6-ю набранными очками.
Смородская: сейчас я не верю, что "Локомотив" займет место в топ-3 по итогам сезона
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о "железнодорожниках".
Фото: ФК "Локомотив"