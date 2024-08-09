Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
Химки1 тайм
Ростов
20:45
РубинНе начат

Пономарев: Гайч - деревянный игрок! Стоит как памятник в штрафной и ждет мяча

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о нападающем "армейцев" Адольфо Гайче.
Фото: ПФК ЦСКА
"Нужно продавать даже не думая! Ну что Адольфо показал в ЦСКА? Ничего! Он так может до конца контракта шататься по арендам, а потом бесплатно уйти. Я бы Гайча продал без размышлений. Он ведь деревянный игрок! Стоит как памятник в штрафной и ждет мяча. Какой-то Буратино, честное слово", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в турецкий "Антальяспор". В прошлом сезоне аргентинец выступал на правах аренды за турецкий "Ризеспор" - нападающий отметился 11-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей в 35-ти встречах.

На счету нападающего 39 матчей в составе московского ЦСКА, 3 забитых гола и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 1,7 миллионов евро.

ЦСКА Владимир Пономарев Адольфо Гайч
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится