"Нужно продавать даже не думая! Ну что Адольфо показал в ЦСКА? Ничего! Он так может до конца контракта шататься по арендам, а потом бесплатно уйти. Я бы Гайча продал без размышлений. Он ведь деревянный игрок! Стоит как памятник в штрафной и ждет мяча. Какой-то Буратино, честное слово", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в турецкий "Антальяспор". В прошлом сезоне аргентинец выступал на правах аренды за турецкий "Ризеспор" - нападающий отметился 11-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей в 35-ти встречах.
На счету нападающего 39 матчей в составе московского ЦСКА, 3 забитых гола и 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 1,7 миллионов евро.
Пономарев: Гайч - деревянный игрок! Стоит как памятник в штрафной и ждет мяча
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о нападающем "армейцев" Адольфо Гайче.
Фото: ПФК ЦСКА