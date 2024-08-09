"Вроде бы встречаются лидеры, которые не потеряли пока очков. Но если "Зенит" действительно производит впечатление просто монстра, то "Динамо" и в кубковом матче со "Спартаком", и в играх чемпионата давало создавать моменты у своих ворот. Поэтому я, разумеется, вижу "Зенит" фаворитом этой встречи. А если "Динамо" попробует в Петербурге раскрыться и сыграть в свой любимый атакующий футбол, то может быть и 4:0, и 5:0", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Матч между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 10 августа на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 17:30 по московскому времени. В предыдущих трёх турах команды одержали по три победы - "Зенит" был сильнее "Крыльев Советов" (4:0), "Рубина" (4:0) и "Ростова" (5:0), а "Динамо" победило "Факел" (3:1), "Локомотив" (3:1) и "Акрон" (2:0).
Радимов: "Зенит" производит впечатление монстра, в матче с "Динамо" может быть и 4:0, и 5:0
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал, что ожидает от предстоящей в 4-м туре РПЛ встречи между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо".
Фото: "РИА Новости"