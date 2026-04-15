Сафонов стал первым вратарём "ПСЖ" с 2019 года с серией из трёх "сухих" матчей в ЛЧ

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов продолжает уверенную серию в Лиге чемпионов, не пропустив уже в трёх матчах подряд.

Российский вратарь сохранил ворота в неприкосновенности в обеих встречах 1/4 финала с "Ливерпулем" (2:0, 2:0), а также ранее не позволил отличиться игрокам "Челси" в ответной игре 1/8 финала, завершившейся победой парижан со счётом 3:0.



По данным Stats Foot, Сафонов стал первым вратарём "ПСЖ" с 2019 года, кому удалось оформить три "сухих" матча подряд в Лиге чемпионов. Последним подобное достижение покорялось Кейлору Навасу - в период с сентября по ноябрь 2019 года он выдал серию из четырёх игр без пропущенных мячей.