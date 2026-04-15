Экс-игрок "Зенита": все эти Дураны, Джоны, Веги - только на бумажке сильные футболисты

Владимир Быстров высказался о результатах "Зенита" после перехода Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
Экс-игрок "Зенита" подчеркнул, что связывать неудачи команды только с приходом Александра Соболева неправильно.

- После прихода не только Соболева, но и ряда других футболистов "Зенит" ничего не выиграл. Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги - только на бумажке сильные футболисты, - приводит слова Быстрова "Спорт день за днём".


В текущем розыгрыше чемпионата России Соболев провёл 22 матча, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Петербуржцы располагаются на второй строчке в таблице, имея 52 очка и отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл. В следующем туре команда сыграет против махачкалинского "Динамо".

