Российский тренер - об игроке "Зенита": его зачехлили после матча со "Спартаком"

- У "Зенита", очевидно, после игры со "Спартаком" зачехлили Дурана, он не вышел даже на замену. Сезон команда будет доигрывать с Соболевым на острие, если Дуран на тренировках не продемонстрирует рвение, - приводит слова специалиста "РБ Спорт".
Ранее форвард подвергся критике за выступления и действия вне поля, а в кубковой встрече со "Спартаком" его показатели по движению оказались ниже, чем у голкипера команды Евгения Латышонка.
Нападающий выступает за петербургский клуб на правах аренды, которая рассчитана до завершения текущего сезона. На его счету два забитых мяча за команду.