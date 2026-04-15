Российский тренер - об игроке "Зенита": его зачехлили после матча со "Спартаком"

Игорь Шалимов высказался о выборе нападающего в составе "Зенита" на матч с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
Российский тренер обратил внимание на то, что петербуржцы сделали ставку на Александра Соболева, тогда как Джон Дуран не появился на поле даже по ходу встречи.

- У "Зенита", очевидно, после игры со "Спартаком" зачехлили Дурана, он не вышел даже на замену. Сезон команда будет доигрывать с Соболевым на острие, если Дуран на тренировках не продемонстрирует рвение, - приводит слова специалиста "РБ Спорт".

Ранее форвард подвергся критике за выступления и действия вне поля, а в кубковой встрече со "Спартаком" его показатели по движению оказались ниже, чем у голкипера команды Евгения Латышонка.

Нападающий выступает за петербургский клуб на правах аренды, которая рассчитана до завершения текущего сезона. На его счету два забитых мяча за команду.

