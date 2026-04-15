Российский тренер - об игроке "Зенита": его зачехлили после матча со "Спартаком"

- У " Зенита ", очевидно, после игры со " Спартаком " зачехлили Дурана, он не вышел даже на замену. Сезон команда будет доигрывать с Соболевым на острие, если Дуран на тренировках не продемонстрирует рвение, - приводит слова специалиста "РБ Спорт"

Российский тренер обратил внимание на то, что петербуржцы сделали ставку на Александра Соболева, тогда как Джон Дуран не появился на поле даже по ходу встречи.Ранее форвард подвергся критике за выступления и действия вне поля, а в кубковой встрече со "Спартаком" его показатели по движению оказались ниже, чем у голкипера команды Евгения Латышонка.Нападающий выступает за петербургский клуб на правах аренды, которая рассчитана до завершения текущего сезона. На его счету два забитых мяча за команду.