Источник: "Спартак" интересуется вингером "Коринтианса" Уэсли

По информации СМИ, московский " Спартак " интересуется 19-летним вингером бразильского "Коринтианса" Уэсли.

Фото: IMAGO

Сообщается, что бразильский клуб хочет выручить за продажу своего воспитанника примерно 22-25 млн евро. Турецкий "Фенербахче" и английский "Вест-Хэм" предлагали за бразильца 20 млн евро, но получили отказ.



При этом, по оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 10 млн евро. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до 31 декабря 2027 года. Ранее в агентстве футболиста подтвердили, что несколько российских клубов обращались к ним по поводу Уэсли.



В 2024 году вингер принял участие в 43 матчах (в среднем, 64,1 мин. за игру), в которых забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.



Источник: телеграм-канал Ивана Карпова