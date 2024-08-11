"Он как будто был недостающей деталью для "Зенита". Он понимает, как там играть. Глушенков — техничный, мобильный. Подошел по всем критериям", - цитирует слова Карпукаса "Чемпионат".
Напомним, что в составе "Зенита" Максим Глушенков провел 6 матчей, в которых отличился 9 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее российский нападающий выступал в составе московского "Локомотива".
На данный момент "Зенит" занимает 1 строчку в турнирной таблице с 12 набранными очками в 4 матчах. "Локомотив" располагается на 3 позиции с 9 набранными баллами.
Карпукас прокомментировал игру Глушенкова в "Зените"
Игрок "Локомотива" Артем Карпукас высказался по поводу игры Максима Глушенкова в петербургском "Зените".
Фото: ФК "Локомотив"