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Карпукас прокомментировал игру Глушенкова в "Зените"

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Игрок "Локомотива" Артем Карпукас высказался по поводу игры Максима Глушенкова в петербургском "Зените".
Фото: ФК "Локомотив"
"Он как будто был недостающей деталью для "Зенита". Он понимает, как там играть. Глушенков — техничный, мобильный. Подошел по всем критериям", - цитирует слова Карпукаса "Чемпионат".

Напомним, что в составе "Зенита" Максим Глушенков провел 6 матчей, в которых отличился 9 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее российский нападающий выступал в составе московского "Локомотива".

На данный момент "Зенит" занимает 1 строчку в турнирной таблице с 12 набранными очками в 4 матчах. "Локомотив" располагается на 3 позиции с 9 набранными баллами.

Артем Карпукас Максим Глушенков Локомотив Зенит
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