"Всегда рад видеть Сэма. Тяжело сказать, добавит ли он какого-то духа "Спартаку". Конечно, когда Жиго играл, он был ментальным лидером", - цитирует Максименко "СЭ".
Самюэль Жиго выступает в чемпионате Франции за "Марсель", куда перебрался из московского "Спартака" летом 2022-го года. Ранее агент 30-летнего центрального защитника Мохамед Беншенафи заявил, что его клиент готов вернуться в "Спартак", если поступит предложение.
За 4 сезона в "Спартаке" (с 2018-го года по 2022-й) Самюэль Жиго принял участие в 88-ми матчах РПЛ, отметился в них 10-ю голами и 5 раз ассистировал партнерам по команде. В 2022-м году вместе с красно-белыми Жиго стал обладателем Кубка России.
Максименко: возвращение Жиго в "Спартак"? Всегда рад видеть Сэма. Когда он играл, он был ментальным лидером
Голкипер "Спартака" Александр Максименко высказал отношение к возможному возвращению в клуб французского защитника Самюэля Жиго.
Фото: официальный сайт РПЛ