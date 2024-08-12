"Вчера вышли новички. Мартинс, кажется, ну так, коробок какой-то бегает, суету наводит, но нельзя сказать, что это что-то очень интересное. И второе, этот Жозе - правильно кто-то написал, ему бы десять килограмм лишних сбросить, потом появляться на поле. Пока покупки совершенно не впечатляют. Хотя «спартаковские» покупки уже давно не впечатляют, но эти пока тоже покупки с большим вопросом", - заявил Червиченко.
Московский "Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" в матче 4-го тура чемпионата России. В составе красно-белых на поле появились три футболиста, пополнившие состав команды в летнее трансферное окно. Аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.
Бразильцы Маркиньос и Виллиан Жозе заменили полузащитников Антона Зиньковского и Данила Пруцева в перерыве. После 4-х туров московский "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 7-ю очками в активе.
Источник: Metaratings
Червиченко: Виллиану Жозе 10 кг сбросить бы, а потом появляться на поле. Покупки "Спартака" не впечатляют
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал игру новичков красно-белых в 4-м туре РПЛ с "Ахматом" (0:0).
Фото: YouTube-канал oSporte TV