Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша избежал перелома в матче 4-го тура Премьер-лиги против "Краснодара". Как сообщает "СЭ", бразилец уже прошел обследование. У футболиста остается отек, но состояние игрока в последние дни улучшилось.
Скорее всего, Виллиан Роша пропустит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России против "Пари НН". Футболист рассчитывает успеть восстановиться к матчу 5-го тура чемпионата России. Напомним, в следующем туре РПЛ "армейцы" дома сыграют с "Локомотивом". Игра состоится в воскресенье, 18-го августа.
"СЭ": защитник ЦСКА Роша избежал перелома после фола Сперцяна. Он может сыграть с "Локомотивом"
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