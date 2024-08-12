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"СЭ": защитник ЦСКА Роша избежал перелома после фола Сперцяна. Он может сыграть с "Локомотивом"

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Бразилец Виллиан Роша избежал серьезной травмы в матче 4-го тура РПЛ "Краснодар" - ЦСКА (2:1).
Фото: РИА Новости
Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша избежал перелома в матче 4-го тура Премьер-лиги против "Краснодара". Как сообщает "СЭ", бразилец уже прошел обследование. У футболиста остается отек, но состояние игрока в последние дни улучшилось.

Скорее всего, Виллиан Роша пропустит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России против "Пари НН". Футболист рассчитывает успеть восстановиться к матчу 5-го тура чемпионата России. Напомним, в следующем туре РПЛ "армейцы" дома сыграют с "Локомотивом". Игра состоится в воскресенье, 18-го августа.

ЦСКА Виллиан Роша Краснодар Эдуард Сперцян Локомотив
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