"У них нужно спросить, почему они перед этим поменяли Сергея Ташуева, почему они так меняют. В воронежском "Факеле" нужно убирать не тренера, а спортивного директора, генерального директора, начать жить по-новому. Ни один, ни второй тренеры ни при чем, нужно убрать этих людей, тогда будет правильно. Вы не справились, не угадали с тренером, не укомплектовали команду. Самое простое - убрать тренера, а самим остаться у руля. Но эта проблема не только у "Факела", а у многих клубов", - цитирует Сёмина ТАСС.
12 августа воронежский "Факел" на своём официальном сайте объявил, что по обоюдному согласию досрочно было расторгнуто трудовое соглашение с главным тренером команды Игорем Черевченко. На данный момент футбольный клуб из Воронежа после четвёртого тура занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав лишь одно очко. Кроме того, "Факел" потерпел поражение в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Всего за пять матчей воронежцы забили 1 и пропустили 10 голов. Отставка Игоря Черевченко стала первой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Сёмин - об отставке Черевченко: правильнее убрать спортивного и генерального директоров "Факела"
Российский футбольный тренер Юрий Сёмин выразил недовольство увольнением Игоря Черевченко из воронежского "Факела".
Фото: Global Look Press