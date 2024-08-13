Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
17:30
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:00
ХимкиНе начат

Metaratings: Пятибратов договорился с "Факелом" и покинет "Чайку"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, главный тренер "Чайки" Дмитрий Пятибратов договорился с воронежским "Факелом" и покинет клуб из Ростовской области.
Фото: ФК "Факел"
Сообщается, что Пятибратов намерен сегодня, 13 августа, встретится с руководством "Чайки" и решить вопрос с расторжением действующего трудового соглашения. Помимо Дмитрия Анатольевича, в "Факел" ещё переберутся тренеры Александр Чихрадзе и Сергей Первушин.

Пятибратов уже занимал должность главного тренера "Факела" - в сезоне-2022/23, после двух лет работы в воронежском клубе ассистентом главного тренера. Специалист возглавил "Чайку" в декабре 2023 года. Под его руководством клуб завоевал право на участие в Первой лиге.

Источник: Metaratings

Факел Чайка Дмитрий Пятибратов Чемпионат России ПЛ РПЛ Первая лига Игорь Черевченко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится