Сообщается, что Пятибратов намерен сегодня, 13 августа, встретится с руководством "Чайки" и решить вопрос с расторжением действующего трудового соглашения. Помимо Дмитрия Анатольевича, в "Факел" ещё переберутся тренеры Александр Чихрадзе и Сергей Первушин.
Пятибратов уже занимал должность главного тренера "Факела" - в сезоне-2022/23, после двух лет работы в воронежском клубе ассистентом главного тренера. Специалист возглавил "Чайку" в декабре 2023 года. Под его руководством клуб завоевал право на участие в Первой лиге.
Источник: Metaratings
Metaratings: Пятибратов договорился с "Факелом" и покинет "Чайку"
По информации СМИ, главный тренер "Чайки" Дмитрий Пятибратов договорился с воронежским "Факелом" и покинет клуб из Ростовской области.
Фото: ФК "Факел"