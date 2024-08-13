"После матча в чемпионате мы сделали вывод, что нужно до конца гнуть свою линию. В первом тайме того матча мы играли низким блоком, у них не было никаких моментов. Против каждого футболиста можно найти способы его остановить. И Месси когда?то приезжал в Казань и ничего не смог сделать. При определенной тактике и подходе это возможно", - приводит слова Иванова "Матч ТВ".
"Рубин" и "Зенит" встретятся друг с другом в среду, 14 августа. Встреча пройдёт в Казани, на стадионе "Ак Барс Арена" в рамках второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени. Команды уже играли в этом сезоне - во втором туре чемпионата России. Тогда матч завершился победой петербуржцев со счётом 4:0.
Игрок "Рубина" Иванов - о матче с "Зенитом": в Казани когда-то и Месси остановили
Полузащитник казанского "Рубина" Олег Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча во 2-м туре группового этапа Кубка России с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Рубин"