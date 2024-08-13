Хавбек санкт-петербургского "Зенита" Александр Коваленко проведет сезон 2024/25 на правах аренды в "Оренбурге". По данным "Чемпионата", в Коваленко "Оренбург" видит замену получившему травму полузащитнику Габриэлю Флорентину. Сегодня Коваленко сообщили, что он сменит клуб.
Александр Коваленко является воспитанником академии "Чертаново". Летом прошлого года он перебрался в "Зенит" из "Сочи" за 2 миллиона евро. В сезоне 2023/24 на счету 21-летнего полузащитника 6 матчей в составе "Зенита" в РПЛ. В новом сезоне Коваленко на поле не появлялся.
"Чемпионат": "Оренбург" арендует у "Зенита" полузащитника Александра Коваленко
Полузащитник "Зенита" Александр Коваленко продолжит карьеру в составе "Оренбурга".
Фото: официальный сайт "Зенита"