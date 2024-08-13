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"Ростов" и "Химки" объявили стартовые составы на матч 2-го тура Кубка России

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Стали известны стартовые составы "Ростова" и подмосковных "Химок" на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Фото: РФС
Встреча пройдет в этот вторник, 13 августа на домашнем стадионе южан "Ростов Арена", начало матча - в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром назначили Романа Сафьяна, на ВАР будет работать Евгений Турбин.

В прошлом туре "Ростов" потерпел поражение от московского "Локомотива" (0:1). "Химки" на своем поле победили "Оренбург" (1:0).

Ростов Химки Кубок России
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