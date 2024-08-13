Встреча пройдет в этот вторник, 13 августа на домашнем стадионе южан "Ростов Арена", начало матча - в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром назначили Романа Сафьяна, на ВАР будет работать Евгений Турбин.
В прошлом туре "Ростов" потерпел поражение от московского "Локомотива" (0:1). "Химки" на своем поле победили "Оренбург" (1:0).
"Ростов" и "Химки" объявили стартовые составы на матч 2-го тура Кубка России
Стали известны стартовые составы "Ростова" и подмосковных "Химок" на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Фото: РФС