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Червиченко: "Крылья" и "Факел" по игре - две худшие команды РПЛ

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игре "Крыльев Советов" и "Факела" на старте Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости
"Крылья Советов" и "Факел" - команды, которые могут бороться, чтобы остаться в РПЛ. По игре это две худшие команды в РПЛ на сегодняшний день. Даже "Динамо" из Махачкалы показывает результат, есть движение. Я не говорю уже про "Акрон" и "Химки", - сказал Червиченко.

После четырёх туров самарские "Крылья Советов" набрали три очка и на данный момент занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Первые три игры подопечные Игоря Осинькина проиграли, оставаясь на последнем месте, в 4-м туре самарцы одержали первую победу, обыграв "Факел" со счетом 2:0. Воронежский клуб после проигрыша опустился на 16-ю позицию, в активе команды одно очко. В 5-м туре "Крылья" отправятся в гости к московскому "Динамо", а "Факел" сыграет на выезде со "Спартаком".

Источник: "Чемпионат"

Андрей Червиченко Крылья Советов Факел
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