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Спортдир "Оренбурга" Андреев: переход Коваленко? Все с ним хорошо, обо всем объявим

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что полузащитник "Зенита" Александр Коваленко вскоре перейдет в оренбургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Переход Коваленко? Все с ним хорошо, обо всем объявим. Когда? Может быть, сегодня, а, может, — через неделю. Сложно сказать", - цитирует Андреева Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Зенита" Александр Коваленко в ближайшее время перейдет в "Оренбург" на правах аренды с правом выкупа. В прошлом сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 14 матчей и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Александр Коваленко Оренбург Российские трансферы
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