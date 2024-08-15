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Мусаев - о победе над "Ахматом": кое-как забили гол. Считаю, что заслужили

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Фото: Reuters
"Не ожидалось, что игра будет легкой. "Ахмат" вышел практически основным составом. Я рад, что мы не позволили много создать, но мы и сами немного создали. Дожали в конце, кое?как забили трудовой гол. Считаю, что заслужили победу", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

15 августа "Краснодар" в кубковом матче одержал минимальную победу над грозненским "Ахматом". Единственный гол был забит на 87-й минуте - мяч в свои ворота отправил защитник гостей Александр Жиров. В следующем туре "Краснодар", который с шестью очками лидирует в группе С, 28 августа на выезде сыграет против "Пари НН".

Мурад Мусаев Краснодар Ахмат Кубок России
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