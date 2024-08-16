"Он улетел в Аргентину. Там его прооперируют, и он будет восстанавливаться. Думаю, операция пройдет через пару-тройку дней", - цитирует Андреева "СЭ".
Полузащитник "Оренбурга" Габриэль Флорентин травмировал колено в матче 4-го тура РПЛ с тольяттинским "Акроном" (2:2). В прошлом сезоне полузащитник отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 30-ти встречах. Рыночная стоимость 25-летнего аргентинца, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2,3 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
В "Оренбурге" рассказали о предстоящей операции Габриэля Флорентина
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о травме Габриэля Флорентина.
Фото: ФК "Оренбург"