Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
19:30
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
20:00
АлавесНе начат
Лас-Пальмас
22:30
СевильяНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
21:45
ПСЖНе начат

В "Оренбурге" рассказали о предстоящей операции Габриэля Флорентина

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о травме Габриэля Флорентина.
Фото: ФК "Оренбург"
"Он улетел в Аргентину. Там его прооперируют, и он будет восстанавливаться. Думаю, операция пройдет через пару-тройку дней", - цитирует Андреева "СЭ".

Полузащитник "Оренбурга" Габриэль Флорентин травмировал колено в матче 4-го тура РПЛ с тольяттинским "Акроном" (2:2). В прошлом сезоне полузащитник отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 30-ти встречах. Рыночная стоимость 25-летнего аргентинца, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 2,3 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Оренбург Габриэль Флорентин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится