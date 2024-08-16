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Стало известно, когда Мохамед Конате проведет свой первый матч после ухода из "Ахмата"

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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-игрока "Ахмата" Мохамеда Конате, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"
"Он уже 22 числа сыграет свой первый матч за новый клуб. Где? Как раз все узнают, услышат, увидят", - цитирует слова агента "СЭ". Также Селюк отметил, что это "не российский клуб".

Последним клубом Мохамеда Конате был грозненский "Ахмат", в составе которого он провел 90 матчей, забил 34 мяча и отдал 3 результативные передачи. Также в Российской Премьер-Лиге форвард выступал за "Тамбов", "Химки" и "Урал".

Дмитрий Селюк Мохамед Конате Ахмат
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