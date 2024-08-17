Как сообщает источник, турецкий футболист ждет предложений из Испании и Италии, несмотря на готовое предложение из России. Он не хочет переходить в "Спартак".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что стороны договорились о деталях контракта и в скором времени подпишут соглашение.
Источник: "Евро-Футбол.ру"
Источник: Актюркоглу тормозит переговоры со "Спартаком" и ждет предложений из Европы
Игрок "Галатасарая" Керем Актюркоглу не спешит переходить в стан московского "Спартака". Он ждет предложений из Европы.
Фото: ФК "Галатасарай"