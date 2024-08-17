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Источник: Актюркоглу тормозит переговоры со "Спартаком" и ждет предложений из Европы

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Игрок "Галатасарая" Керем Актюркоглу не спешит переходить в стан московского "Спартака". Он ждет предложений из Европы.
Фото: ФК "Галатасарай"
Как сообщает источник, турецкий футболист ждет предложений из Испании и Италии, несмотря на готовое предложение из России. Он не хочет переходить в "Спартак".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что стороны договорились о деталях контракта и в скором времени подпишут соглашение.

Источник: "Евро-Футбол.ру"

Керем Актюркоглу Спартак Галатасарай Российские трансферы
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