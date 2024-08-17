"Педро хочет вернуться в "Спартак", но красно-белые не хотят его возвращать. Были ли переговоры? Они больше не обращались", - цитирует агента "СЭ".
Педро Роша перешел в московский "Спартак" из бразильского "Гремио" летом 2017 года за 12 миллионов евро. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Полузащитник покинул московский клуб летом 2022 года на правах свободного агента.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего бразильца в 1,5 миллионов евро.
Педро Роша хочет вернуться в московский "Спартак"
Футбольный агент Бернар Хэмилтон, представляющий интересы полузащитника Педро Роши, заявил, что его клиент хочет вернуться в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"