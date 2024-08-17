"Существует ли в арендном соглашении пункт, в связи с которым Бакаеву нельзя играть против "Зенита"? Не существует", - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, в это летнее трансферное окно нападающий "Зенита" Зелимхан Бакаев перешел на правах аренды в "Химки". Перед матчем 5-го тура РПЛ против сине-бело-голубых пресс-служба подмосковного клуба анонсировала автограф-сессию Бакаева.
Встреча "Химки" - "Зенит" состоится сегодня, 18 августа. Игра пройдет на стадионе "Арена Химки" и начнется в 15:00 по столичному времени.
В арендном соглашении с "Химками" нет пункта, по которому Бакаев не может играть против "Зенита"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, возможно ли участие арендованного "Химками" вингера Зелимхана Бакаева в матче против петербуржцев в 5-м туре РПЛ.
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