Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
15:00
ЗенитНе начат
ЦСКА
17:30
ЛокомотивНе начат
Факел
17:30
СпартакНе начат
Краснодар
20:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
10:00
СочиНе начат
Урал
12:30
ЧайкаНе начат
Сокол
18:00
УфаНе начат
Черноморец
19:30
ТюменьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
16:00
Кристал ПэласНе начат
Челси
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Мальорка
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
19:30
НаполиНе начат
Болонья
19:30
УдинезеНе начат
Лацио
21:45
ВенецияНе начат
Кальяри
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осер
16:00
НиццаНе начат
Анже
18:00
ЛансНе начат
Тулуза
18:00
НантНе начат
Монпелье
18:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

В арендном соглашении с "Химками" нет пункта, по которому Бакаев не может играть против "Зенита"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, возможно ли участие арендованного "Химками" вингера Зелимхана Бакаева в матче против петербуржцев в 5-м туре РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
"Существует ли в арендном соглашении пункт, в связи с которым Бакаеву нельзя играть против "Зенита"? Не существует", - цитирует Медведева "СЭ".

Напомним, в это летнее трансферное окно нападающий "Зенита" Зелимхан Бакаев перешел на правах аренды в "Химки". Перед матчем 5-го тура РПЛ против сине-бело-голубых пресс-служба подмосковного клуба анонсировала автограф-сессию Бакаева.

Встреча "Химки" - "Зенит" состоится сегодня, 18 августа. Игра пройдет на стадионе "Арена Химки" и начнется в 15:00 по столичному времени.

Зелимхан Бакаев Зенит Химки Александр Медведев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится