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Гендиректор махачкалинского "Динамо": сегодня судьи - главные лица в российском футболе, а это плохо

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Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов оценил влияние судейского корпуса на игру.
Фото: РФС
- Хочется, чтобы судейский корпус меньше влиял на философию игры, чтобы мы меньше говорили о судьях, а больше о действиях футболистов, тренеров, тактике и так далее. А у нас крен идет в сторону судейской темы. Сегодня судьи — главные лица в футболе, а это плохо.

На данный момент "Зенит" и "Динамо" с 12 набранными очками возглавляют турнирную таблицу российской Премьер-лиги. Петербуржцы, у которых есть матч в запасе, сегодня, 18 августа, сыграют в гостях против подмосковных "Химок" в рамках 5-го тура первенства страны. Тройку лидеров замыкает "Локомотив", заработавший в 4 матчах 9 очков. Последние два места занимают махачкалинское "Динамо" и воронежский "Факел", набравшие 2 и 1 балл соответственно.

Источник: "Матч ТВ"

Шамиль Газизов Динамо Мх
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