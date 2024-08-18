- Хочется, чтобы судейский корпус меньше влиял на философию игры, чтобы мы меньше говорили о судьях, а больше о действиях футболистов, тренеров, тактике и так далее. А у нас крен идет в сторону судейской темы. Сегодня судьи — главные лица в футболе, а это плохо.
На данный момент "Зенит" и "Динамо" с 12 набранными очками возглавляют турнирную таблицу российской Премьер-лиги. Петербуржцы, у которых есть матч в запасе, сегодня, 18 августа, сыграют в гостях против подмосковных "Химок" в рамках 5-го тура первенства страны. Тройку лидеров замыкает "Локомотив", заработавший в 4 матчах 9 очков. Последние два места занимают махачкалинское "Динамо" и воронежский "Факел", набравшие 2 и 1 балл соответственно.
Источник: "Матч ТВ"
Гендиректор махачкалинского "Динамо": сегодня судьи - главные лица в российском футболе, а это плохо
Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов оценил влияние судейского корпуса на игру.
Фото: РФС