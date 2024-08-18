Центральный защитник сборной Словении Ваня Дркушич может присоединиться к "Зениту" зимой. Как сообщает "РБ Спорт", сине-бело-голубые имеют право отозвать словенца из "Црвены Звезды", в составе которой он выступает на правах аренды, в зимнее трансферное окно.
Напомним, Ваня Дркушич перебрался в "Зенит" из "Сочи" в текущее трансферное окно за 4 миллиона евро. После этого он был отдан в годичную аренду сербской "Црвене Звезде". Сейчас в составе "Зенита" числятся пять центральных защитников: Страхиня Эракович, Нино, Родригао, Нуралы Алип и Дмитрий Чистяков.
Кроме того, 31-го декабря 2024-го года истекает срок аренды центрального защитника Роберта Ренана. Бразилец выступает за "Интернасьонал" на правах аренды до конца календарного года.
"РБ Спорт": у "Зенита" будет право отозвать Ваню Дркушича из аренды в "Црвену Звезду" зимой
Защитник сборной Словении Ваня Дркушич может быть отозван из аренды в "Црвену Звезду" в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Зенита"