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"РБ Спорт": у "Зенита" будет право отозвать Ваню Дркушича из аренды в "Црвену Звезду" зимой

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Защитник сборной Словении Ваня Дркушич может быть отозван из аренды в "Црвену Звезду" в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Центральный защитник сборной Словении Ваня Дркушич может присоединиться к "Зениту" зимой. Как сообщает "РБ Спорт", сине-бело-голубые имеют право отозвать словенца из "Црвены Звезды", в составе которой он выступает на правах аренды, в зимнее трансферное окно.

Напомним, Ваня Дркушич перебрался в "Зенит" из "Сочи" в текущее трансферное окно за 4 миллиона евро. После этого он был отдан в годичную аренду сербской "Црвене Звезде". Сейчас в составе "Зенита" числятся пять центральных защитников: Страхиня Эракович, Нино, Родригао, Нуралы Алип и Дмитрий Чистяков.

Кроме того, 31-го декабря 2024-го года истекает срок аренды центрального защитника Роберта Ренана. Бразилец выступает за "Интернасьонал" на правах аренды до конца календарного года.

Зенит Сочи Ваня Дркушич Российские трансферы Црвена Звезда
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