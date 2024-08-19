"Да, я был на просмотре в махачкалинском "Динамо". Я провёл там две тренировки. На второй мне попали в голеностоп, он опух. Мне сделали МРТ, врачи сказали, что нужно дать паузу. Поэтому после этого я вернулся в расположение ЦСКА. На этом всё закончилось", - заявил Яковлев.
22-летний нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, который в прошлом сезоне выступал в составе "Химок" на правах аренды, был близок к переходу в "Динамо" Махачкала. По данным СМИ, на данный момент главной трансферной целью в атаку для клуба из столицы Дагестана является форвард "Ахмата" Гамид Агаларов.
В минувшем сезоне на счету Владислава Яковлева 2 забитых мяча в 7-ми матчах Первой лиги в составе "Химок". В текущем сезоне Яковлев сыграла 2 матча: по одному - в РПЛ и Кубке России. Суммарно нападающий провел на поле 4 минуты.
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Форвард ЦСКА Яковлев: я был на просмотре в махачкалинском "Динамо". На тренировке мне попали в голеностоп, он опух
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал, почему не состоялся его переход в махачкалинское "Динамо".
Фото: официальный сайт РПЛ