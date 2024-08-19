Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 0 1 0
Рубин1 тайм
Динамо Мх
20:00
АхматНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
20:00
ЭспаньолНе начат
Вильярреал
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
19:30
АталантаНе начат
Ювентус
21:45
КомоНе начат

Форвард ЦСКА Яковлев: я был на просмотре в махачкалинском "Динамо". На тренировке мне попали в голеностоп, он опух

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал, почему не состоялся его переход в махачкалинское "Динамо".
Фото: официальный сайт РПЛ
"Да, я был на просмотре в махачкалинском "Динамо". Я провёл там две тренировки. На второй мне попали в голеностоп, он опух. Мне сделали МРТ, врачи сказали, что нужно дать паузу. Поэтому после этого я вернулся в расположение ЦСКА. На этом всё закончилось", - заявил Яковлев.

22-летний нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, который в прошлом сезоне выступал в составе "Химок" на правах аренды, был близок к переходу в "Динамо" Махачкала. По данным СМИ, на данный момент главной трансферной целью в атаку для клуба из столицы Дагестана является форвард "Ахмата" Гамид Агаларов.

В минувшем сезоне на счету Владислава Яковлева 2 забитых мяча в 7-ми матчах Первой лиги в составе "Химок". В текущем сезоне Яковлев сыграла 2 матча: по одному - в РПЛ и Кубке России. Суммарно нападающий провел на поле 4 минуты.

Источник: Legalbet

Владислав Яковлев ЦСКА Динамо Мх Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится