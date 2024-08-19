"Я мог оказаться в "Ростове" раньше? Да, и зимой был вариант, но по разным причинам что-то не получилось. Так что сейчас я здесь и готов помогать команде добиваться поставленных целей", - цитирует Сутормина "РБ Спорт".
"Ростов" арендовал у "Зенита" флангового полузащитника Алексея Сутормина. Срок действия арендного соглашения действует до лета 2025-го года. Тогда же подходит к концу и контракт полузащитника с сине-бело-голубыми.
Об интересе "Ростова" к Сутормину сообщалось в зимнее трансферное окно прошлого сезона, однако, в феврале 2024-го года футболист отправился в полугодичную аренду в "Сочи". Алексей Сутормин дебютировал за "Ростов" в матче 5-го тура РПЛ против "Оренбурга" (3:2). 30-летний игрок провел на поле 23 минуты.
Сутормин: мог оказаться в "Ростове" зимой, но что-то не получилось
Фото: официальный сайт "Ростова"