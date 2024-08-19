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Сутормин: мог оказаться в "Ростове" зимой, но что-то не получилось

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Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал свой переход в "Ростов" на правах аренды.
Фото: официальный сайт "Ростова"
"Я мог оказаться в "Ростове" раньше? Да, и зимой был вариант, но по разным причинам что-то не получилось. Так что сейчас я здесь и готов помогать команде добиваться поставленных целей", - цитирует Сутормина "РБ Спорт".

"Ростов" арендовал у "Зенита" флангового полузащитника Алексея Сутормина. Срок действия арендного соглашения действует до лета 2025-го года. Тогда же подходит к концу и контракт полузащитника с сине-бело-голубыми.

Об интересе "Ростова" к Сутормину сообщалось в зимнее трансферное окно прошлого сезона, однако, в феврале 2024-го года футболист отправился в полугодичную аренду в "Сочи". Алексей Сутормин дебютировал за "Ростов" в матче 5-го тура РПЛ против "Оренбурга" (3:2). 30-летний игрок провел на поле 23 минуты.

Алексей Сутормин Зенит Ростов Российские трансферы
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