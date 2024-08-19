"Батраков и Раков — это будущее российского футбола. Не хочу говорить высокопарных слов, но та линия, которую избрал "Локомотив", направлена на развитие российского футбола. Девять игроков нашей команды вызываются в сборную России. При таком количестве игроков можно говорить, что "Локомотив" становится базовым клубом сборной России", - цитирует Нагорного "СЭ".
19 августа тренерский штаб сборной России по футболу назвал имена 38 футболистов, которые попали в расширенный состав национальной команды для подготовки к товарищеским матчам со сборными Вьетнама (игра пройдёт 5 сентября) и Таиланда (игра пройдёт 7 сентября). Из московского "Локомотива" было вызвано девять футболистов - больше, чем из любого другого клуба. Речь идёт про вратаря Лантратова, защитников Морозова и Сильянова, полузащитников Баринова, Батракова, Карпукаса, Пиняева, Самошникова и нападающего Воробьёва.
В руководстве "Локомотива" считают клуб базовым для сборной России по футболу
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал включение "железнодорожников" в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.
Фото: ФК "Локомотив"