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В руководстве "Локомотива" считают клуб базовым для сборной России по футболу

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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал включение "железнодорожников" в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков и Раков — это будущее российского футбола. Не хочу говорить высокопарных слов, но та линия, которую избрал "Локомотив", направлена на развитие российского футбола. Девять игроков нашей команды вызываются в сборную России. При таком количестве игроков можно говорить, что "Локомотив" становится базовым клубом сборной России", - цитирует Нагорного "СЭ".

19 августа тренерский штаб сборной России по футболу назвал имена 38 футболистов, которые попали в расширенный состав национальной команды для подготовки к товарищеским матчам со сборными Вьетнама (игра пройдёт 5 сентября) и Таиланда (игра пройдёт 7 сентября). Из московского "Локомотива" было вызвано девять футболистов - больше, чем из любого другого клуба. Речь идёт про вратаря Лантратова, защитников Морозова и Сильянова, полузащитников Баринова, Батракова, Карпукаса, Пиняева, Самошникова и нападающего Воробьёва.

Локомотив Сборная России Юрий Нагорных
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