"Вопроса Баринова и "Алавеса" сегодня нет на повестке. Сейчас мы никого не готовы отпускать", - цитирует слова Нагорных "СЭ".
Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о том, что российским игроком интересуются такие клубы как "Алавес" и "Мец", но футболиста не устроили детали контракта.
В нынешнем сезоне Дмитрий Баринов провел в составе "Локомотива" 7 матчей и отдал 3 результативные передачи.
Нагорных - о возможном переходе Баринова в "Алавес": сейчас мы не готовы никого отпускать
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался по поводу будущего Дмитрия Баринова в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"