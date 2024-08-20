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Нагорных - о возможном переходе Баринова в "Алавес": сейчас мы не готовы никого отпускать

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался по поводу будущего Дмитрия Баринова в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Вопроса Баринова и "Алавеса" сегодня нет на повестке. Сейчас мы никого не готовы отпускать", - цитирует слова Нагорных "СЭ".

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о том, что российским игроком интересуются такие клубы как "Алавес" и "Мец", но футболиста не устроили детали контракта.

В нынешнем сезоне Дмитрий Баринов провел в составе "Локомотива" 7 матчей и отдал 3 результативные передачи.

Юрий Нагорных Локомотив Дмитрий Баринов Российские трансферы Алавес
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