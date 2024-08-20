"Эти переговоры длинные. Детали переговоров, на каком они этапе — не могу сказать. Знаю, что они идут к завершению", - цитирует слова Гаджиева "СЭ".
На данный момент Гамид Агаларов является игроком грозненского "Ахмата", за который он выступает с сезона-2022/23. За это время он успел провести за клуб 56 матчей, в которых он забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 900 тысяч евро.
Гаджиев - о переговорах клуба с Агаларовым: они идут к завершению
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев поделился информацией о переговорах клуба с Гамидом Агаларовым.
Фото: ФК "Ахмат"