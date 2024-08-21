Переход Агаларова тянулся уже давно. Мы хотели его ещё с зимы - взять в аренду с правом выкупа. Но хорошо, что получилось так. Спасибо большое "Ахмату". Там сильный менеджмент, мы договорились на обоюдовыгодных условиях. Благодарен соседям", - цитирует Газизова "Чемпионат".
21-го августа махачкалинское "Динамо" объявило о приобретении нападающего грозненского "Ахмата" нападающего Гамида Агаларова. 24-летний форвард будет выступать за клуб из столицы Дагестана под номером "25". По данным СМИ, сумма трансфера составила 1 миллион евро.
Ранее сообщалось, что махачкалинцам удалось сбить цену на форварда, у которого оставался всего год по контракту, до 400 тысяч евро. Напомним, "Ахмат" заплатил "Уфе" за переход Агаларова 3.5 миллиона евро летом позапрошлого года.
Газизов - о трансфере Агаларова: спасибо большое "Ахмату", договорились на обоюдовыгодных условиях
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал переход в команду экс-форварда "Ахмата" Гамида Агаларова.
Фото: Telegram-канал "Динамо" Махачкала