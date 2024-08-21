Газизов - о трансфере Агаларова: спасибо большое "Ахмату", договорились на обоюдовыгодных условиях

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал переход в команду экс-форварда "Ахмата" Гамида Агаларова.
Фото: Telegram-канал "Динамо" Махачкала
Переход Агаларова тянулся уже давно. Мы хотели его ещё с зимы - взять в аренду с правом выкупа. Но хорошо, что получилось так. Спасибо большое "Ахмату". Там сильный менеджмент, мы договорились на обоюдовыгодных условиях. Благодарен соседям", - цитирует Газизова "Чемпионат".

21-го августа махачкалинское "Динамо" объявило о приобретении нападающего грозненского "Ахмата" нападающего Гамида Агаларова. 24-летний форвард будет выступать за клуб из столицы Дагестана под номером "25". По данным СМИ, сумма трансфера составила 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что махачкалинцам удалось сбить цену на форварда, у которого оставался всего год по контракту, до 400 тысяч евро. Напомним, "Ахмат" заплатил "Уфе" за переход Агаларова 3.5 миллиона евро летом позапрошлого года.

Шамиль Газизов Гамид Агаларов Динамо Мх Ахмат Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится