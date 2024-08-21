Сообщается, что после отказа "железнодорожников" на бесплатную аренду 25-летнего защитника с необязательным правом выкупа за 5 млн евро испанцы собираются улучшить своё предложение. Руководство "Севильи" готово пойти на платную аренду или на полноценную покупку, однако оно рассчитает потратить не более 6 млн евро, в то время как в "Локомотиве" хотят выручить 8 млн евро.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 6,5 млн евро. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июгя 2026 года.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: "Севилья" готовит улучшенное предложение "Локомотиву" по трансферу Тикнизяна
По информации СМИ, испанская "Севилья" готовит улучшенное предложение московскому "Локомотиву" по трансферу защитника сборной Армении Наира Тикнизяна.
Фото: Дмитрий Голубович / "Чемпионат"