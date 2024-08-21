Источник: "Севилья" готовит улучшенное предложение "Локомотиву" по трансферу Тикнизяна

По информации СМИ, испанская "Севилья" готовит улучшенное предложение московскому " Локомотиву " по трансферу защитника сборной Армении Наира Тикнизяна.

Фото: Дмитрий Голубович / "Чемпионат"

Сообщается, что после отказа "железнодорожников" на бесплатную аренду 25-летнего защитника с необязательным правом выкупа за 5 млн евро испанцы собираются улучшить своё предложение. Руководство "Севильи" готово пойти на платную аренду или на полноценную покупку, однако оно рассчитает потратить не более 6 млн евро, в то время как в "Локомотиве" хотят выручить 8 млн евро.



Согласно данным, которые размещены на интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 6,5 млн евро. Его действующее соглашение с красно-зелёными рассчитано до 30 июгя 2026 года.



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова