Тренер "Зенита" выступил за участие петербургского клуба в азиатских турнирах вместо еврокубков

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Помощник главного тренера петербургского "Зенита" Виллиам де Оливейра поддержал возможность принять сине-бело-голубым участие в азиатских клубных турнирах.
Фото: ФК "Зенит"
"Не знаю, стоит ли российскому футболу уходить в Азию. Сейчас, по моему мнению, футбол в стране на очень хорошем уровне, хотя все говорят обратное. Но и Азия прибавляет достаточно сильно. Хотелось бы играть с командами из других стран. Если у нас ничего нет, то я был бы не против, чтобы "Зенит" сыграл в азиатских турнирах", - приводит слова Оливейры Sport24.

УЕФА в феврале 2022 года в связи с ситуацией на Украине наложила санкции на российские футбольные клубы в виде их отстранения от участия в еврокубках. Петербургский "Зенит" последний матч в официальном турнире на международном уровне провёл 24 февраля 2022 года - в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с испанским "Бетисом" (0:0).

Зенит Вильям Оливейра УЕФА
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