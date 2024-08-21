"Не знаю, с чем связана вся эта ситуация с маринованием Шуманского на скамейке запасных. На днях хочу поехать в клуб, хочу переговорить, в чём там дело. Нет, конечно, хорошо, что Владислава Яковлева к игре подпускают — наш же воспитанник. Но он и все остальные ребята из молодёжки ещё должны расти, обязательно расти, не бояться играть в футбол. Я попробую узнать, почему Артёма купили и не подпускают к игре", - приводит слова Пономарева "Советский спорт".
Московский ЦСКА этим летом купил у кипрского клуба "Арис" за 1,5 млн евро нападающего сборной Беларуси Артёма Шуманского. Контракт между футболистом и клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. В официальных играх 19-летний форвард за "армейцев" до сих пор ни разу не сыграл. За последние 1,5 года в составе "Ариса" Шуманский принял участие в 18 матчах (в среднем, 32,6 мин. за игру), в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Пономарёв: поеду в ЦСКА, попробую узнать, почему Шуманского купили и не подпускают к игре
Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв не понимает, почему белорусского новичка "армейского" клуба Артёма Шуманского не выпускают на поле.
Фото: ПФК ЦСКА