- Последние победы "Спартака" говорят о том, что Станковичу удалось найти баланс, несмотря на провальный первый матч в Оренбурге. После этого набросились на команду, но сейчас тренер доказывает свою состоятельность скептикам, - передаёт слова Титова Matchtv.ru.
Московский "Спартак" под руководством 45-летнего сербского главного тренера Деяна Станковича набрал 10 очков в пяти матчах Российской премьер-лиги и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая на 3 очка от лидирующего "Зенита" перед очной встречей в Санкт-Петербурге. После стартового поражения в гостях от "Оренбурга" (0:2) красно-белые удерживают четырёхматчевую беспроигрышную серию.
Титов: Станковичу удалось найти баланс, несмотря на провал "Спартака" в Оренбурге
Экс-полузащитник и экс-тренер "Спартака" Егор Титов оценил игру красно-белых под руководством сербского наставника Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"