"Пока "Спартак" в стадии становления. Атакующий стиль и голы, которые мы видим, радуют. Видно, что Угальде раскрывается по-другому, а команда создает много моментов. Болельщиков "Спартака" такая игра не может не радовать. Много моментов впереди, индивидуальные действия - пока Станкович показывает такой стиль. Конечно, все ждут проверки "Зенитом", после которой можно будет сделать выводы. Но сейчас "Спартак" - это яркая команда. А голы говорят сами за себя", - сказал Сычев.
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 24 августа в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые на данный момент возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 13 очков, московский клуб занимает четвертую строчку, набрав 10 баллов. Отметим, в последних пяти матчах в РПЛ и Кубке России "Спартак" под руководством Деяна Станковича не пропустил ни одного мяча - такой результат команда не показывала с 1998 года. В последней игре красно-белые одержали победу над воронежским "Факелом" со счетом 3:0. Петербургский "Зенит" подходит ко встречи с принципиальным соперником, имея потери в составе, на "Газпром Арене" из-за травм не смогут сыграть лучший бомбардир Максим Глушенков и лучший ассистент Вендел.
Источник: Metaratings
Сычёв - об игре "Спартака": все ждут проверки "Зенитом", после которой можно будет сделать выводы
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сычев оценил игру "Спартака" перед матчем с "Зенитом" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"