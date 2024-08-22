"Рубин" должен играть с позиции силы с первых минут, но чтобы играть с позиции силы, это нужно тренировать каждую игру, а когда ты с позиции силы играешь раз в три-четыре игры, у тебя с позиции силы играть не получается. Естественно, они захотят так играть, но надолго ли их хватит - этого я сказать не могу", - заявил Попов.
Казанский "Рубин" примет на своем поле махачкалинское "Динамо" в первом матче 6-го тура РПЛ. Игра состоится в пятницу, 23-го августа. В первых 5-ти турах у клуба из столицы Татарстана 7 набранных очков, в минувшем туре команда одержала волевую победу над "Акроном" (1:2) в гостях.
Махачкалинское "Динамо" 5 очков в стартовых 5-ти матчах. В матче 5-го тура против "Ахмата" бело-голубые одержали минимальную победу (1:0).
Источник: Metaratings
Алексей Попов: "Рубин" должен играть с махачкалинским "Динамо" с позиции силы
Экс-защитник "Рубина" Алексей Попов поделился ожиданиями от игры казанцев против махачкалинского "Динамо" в 6-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости