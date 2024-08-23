"Этот "Спартак" такой же слабый, как и в прошлом году. Ни покупка игроков, ни новый тренер пока команду сильнее не сделали. Они обыграли аутсайдеров, которые на троих и пять очков не смогли заработать", - сказал Червиченко.
После пяти туров "Спартак" набрал 10 очков и сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице. Красно-белые под руководством Станковича добились серии из пяти "сухих" матчах подряд в рамках РПЛ и Кубка России, в последний раз такой результат московский клуб показывал в 1998 году. В эту субботу, 24 августа, в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" встретится с лидером чемпионата петербургским "Зенитом". Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Источник: Sport24
Червиченко: ни покупка игроков, ни Деян Станкович пока "Спартак" сильнее не сделали
Бывший президент "Спартак" Андрей Червиченко высказался об игре красно-белых после новых трансферов и приглашения Деяна Станковича.
Фото: РИА Новости