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Экс-тренер "Спартака" раскритиковал игру Уругвая в матче с Испанией

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о прошедшем матче сборных Уругвая и Испании.
Фото: Getty Images
Рауль Рианчо заявил, что футболисты сборной Уругвая хотели нанести травмы игрокам Испании.

"Сборная Уругвая - настоящие мясники. Они вышли на поле охотиться за талантливыми испанскими футболистами, хотели их сломать.

Удивительно, что судья не показал ни одной красной карточки в этом матче. Арбитры должны лучше оберегать здоровье техничных футболистов. Ужасная игра со стороны Уругвая", - сказал Рианчо "Советскому спорту".

Сегодня, 27 июня, состоялся матч в рамках группового этапа чемпионата мира-2026 года между сборными Уругвая и Испании. Встреча проходила на стадионе "Акрон" в Мексике. Южноамериканцы потерпели поражение со счетом 0:1 и вылетели с турнира.

В добавленное ко второму тайму время игрок Уругвая Агустин Каноббио получил красную карточку.

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