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Стал известен последний участник Кубка России сезона-2026/2027

Стал известен последний клуб, который обеспечил себе участие в Кубке России сезона-2026/2027.
Фото: Кубок России
Медийный "СКА-Ростов" одержал победу над "Амкалом" в полуфинале МФЛ и вышел в первый раунд Пути регионов Кубка России.

Команда сыграет с пензенским "Зенитом". Матч состоится в период с 28 по 30 июля.

На данный момент пензенский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице группы 3 Второй лиги Б, набрав 11 очков в 13 матчах.

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