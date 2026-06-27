Медийный "СКА-Ростов" одержал победу над "Амкалом" в полуфинале МФЛ и вышел в первый раунд Пути регионов Кубка России.
Команда сыграет с пензенским "Зенитом". Матч состоится в период с 28 по 30 июля.
На данный момент пензенский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице группы 3 Второй лиги Б, набрав 11 очков в 13 матчах.
Стал известен последний участник Кубка России сезона-2026/2027
Стал известен последний клуб, который обеспечил себе участие в Кубке России сезона-2026/2027.
Фото: Кубок России