Стал известен последний участник Кубка России сезона-2026/2027

Стал известен последний клуб, который обеспечил себе участие в Кубке России сезона-2026/2027.

Фото: Кубок России





Команда сыграет с пензенским "



На данный момент пензенский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице группы 3 Второй лиги Б, набрав 11 очков в 13 матчах. Медийный "СКА- Ростов " одержал победу над "Амкалом" в полуфинале МФЛ и вышел в первый раунд Пути регионов Кубка России.Команда сыграет с пензенским " Зенитом ". Матч состоится в период с 28 по 30 июля.На данный момент пензенский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице группы 3 Второй лиги Б, набрав 11 очков в 13 матчах.