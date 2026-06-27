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"Балтика" объявила состав на летние сборы

"Балтика" опубликовала состав на предсезонные сборы.
Фото: ФК "Балтика"
Вратари: Бориско, Кукушкин, Любаков, Цицилин.

Защитники: Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Чивич, Ковалев, Рядно, Муфи, Шнапцев, Боков, Исмаилов.

Полузащитники: И. Петров, М. Петров, Мендель, Титков, Беликов, Мурид, Ковач, Манелов, Шильцов, Поспелов.

Нападающие: Хиль, Йенне, Оффор, Никитин.

Всего на сборы, которые пройдут в турецком городе Ыспарта, отправятся 29 футболистов. Финальный этап подготовки состоится в Сочи.

По итогам прошедшего сезона калининградская "Балтика" заняла шестое место в рамках Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 матчах. Подопечные Андрея Талалаева одержали 11 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в чемпионате.

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