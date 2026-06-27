Сборная Испании может лишиться нападающего до конца ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании получил травму.

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Сегодня, 27 июня, состоялся матч сборных Испании и Уругвая. Европейская национальная команда одержала победу со счетом 1:0.



По информации источника, Нико Уильямс получил серьезное мышечное повреждение. Футболист хромал, когда покидал стадион после игры.



Левый вингер суммарно провел 46 минут в трех встречах группового этапа чемпионата мира-2026, результативными действиями не отличился.



Источник: Marca