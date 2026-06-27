Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0 0 0
Саудовская АравияЗавершен
Уругвай
0 - 1 0 1
ИспанияЗавершен
Египет
1 - 1 1 1
ИранЗавершен
Новая Зеландия
1 - 5 1 5
БельгияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Зенит
4 - 0 4 0
ЛенинградецЗавершен

Тарханов ответил, заслуженно ли Эквадор вышел в плей-офф ЧМ-2026

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о выходе сборной Эквадора в плей-офф ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Российский специалист заявил, что сборная Эквадора показывает качественный футбол.

"Конечно, Эквадор по делу оказался в плей-офф, они хорошо играли. Мне понравилось, как они выглядели в матче с Германией.
Они больше сидят в обороне, их расчет только на контратаку. Зрелище футбольного здесь нет, но зато есть качество", - сказал Тарханов "Матч ТВ".

В четверг, 25 июня, состоялся матч в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Эквадора и Германии. Южноамериканская национальная команда одержала победу со счетом 2:1.

Ранее подопечные Себастьяна Беккасесе потерпели поражение от Кот-д'Ивуара (0:1) и сыграли вничью с Кюрасао (0:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится