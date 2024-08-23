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Игрок "Зенита" Вендел тренировался в общей группе перед игрой со "Спартаком"

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Бразильский полузащитник "Зенита" тренировался в общей группе на открытой тренировке перед мачтем с московским "Спартаком" в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
На официальном сайте петербургского клуба опубликовали фотографии с открытой тренировки, на которых среди других игроков был запечатлен Вендел. По информации журналистов, Вендел тренировался с повязкой на ноге. Напомним, в матче 4-го тура против "Динамо" полузащитник получил травму после столкновения с Хорхе Карраскалем.

На тренировке также были замечены бразильский вингер Педро и полузащитник Ильзар Ахметов. Максим Глушенков, который недавно перенес операцию после травмы руки, в тренировке не участвовал.

Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что Вендел, Педро и Глушенков не смогут помочь команде в матче с московским "Спартаком". Игра между принципиальными соперниками состоится в эту субботу, 24 августа, на стадионе "Газпром Арена", стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Маркус Вендел Зенит Спартак
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