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Силкин: главное, чтобы Тюкавин не сдавался. Пацан он нормальный, голы придут

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Бывший тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о форварде бело-голубых Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо"
"Это было ожидаемо, что Костя немного провалится. После успешного сезона всегда бывает спад. Сейчас к Косте повышенное внимание, соперники изучили его игру, и где-то, может, пожестче с ним стали играть. Главное, чтобы он не сдавался. Сейчас ему нужно успокоиться и просто делать свою работу. Пацан он нормальный, голы придут", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

В текущем сезоне Константин Тюкавин принял участие в 6-ти матчах московского "Динамо" и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В 6-м туре чемпионата России бело-голубые примут на своем поле "Краснодар". Встреча состоится 25-го августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне Константин Тюкавин записал на свой счет 17 забитых голов и 10 голевых передач в 38-ми встречах во всех турнирах. Нападающий был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро.

Сергей Силкин Динамо Константин Тюкавин
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