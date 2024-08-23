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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов: слухи о переходе Леона Классена не соответствуют действительности

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном переходе защитника Леона Классена.
Фото: ФК "Спартак"
"Информация об интересе "Пари НН" к Леону Классену не соответствует действительности", - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".

Классен расторг контракт с москвичами в июне этого года. Ранее его агент заявлял, что Леон был недоволен игровым временем в "Спартаке" и что игрок рассматривает предложения от других клубов, в том числе и от клубов РПЛ.

За 2,5 года в "Спартаке" Классен провел в футболке москвичей 32 матча и отметился тремя результативными действиями. Леон имеет 2 гражданства (российское и немецкое) и не является "лимитчиком".

Нижний Новгород Давид Мелик-Гусейнов Леон Классен
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