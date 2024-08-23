Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рубин
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
Сокол1 тайм
Тюмень
17:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
20:00
ВаленсияНе начат
Севилья
22:30
ВильярреалНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
21:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
21:45
МонпельеНе начат

Баженов: я не люблю хвалить молодых футболистов, но Зорин из "Спартака" заслуживает этого на 100 процентов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Спартака", а ныне менеджер красно-белых Никита Баженов, высказался о молодом футболисте "Спартака" Данииле Зорине.
Фото: ФК "Спартак"
"Все отмечают, что Даня (Зорин) добился прогресса. Он мог сделать это и раньше. К сожалению, помешала травма. У него есть все качества, чтобы стать лидером команды. Я не очень люблю хвалить молодых футболистов. Даня это заслуживает на 100%. Он прекрасно все знает. Я ему говорю, чтобы он не расслаблял булки" — цитирует Баженова "Матч ТВ".

Даниил является воспитанником "Спартака", за основной состав красно-белых Даниил провел 10 матчей.

В прошлом году Даниил провел сезон в составе "Динамо" Минск и стал чемпионом Белоруссии. В активе Даниила 11 матчей и 7 голов. В ноябре 2023-го, был признал лучшим игроком лиги. По завершению арендного соглашения, вернулся в "Спартак" и стал привлекаться к тренировкам и играм основной команды. В текущем сезоне у полузащитника 4 матча и 2 результативных действия.

Так же, с 16 лет Даниил активно привлекается в юниорские и молодежные сборные России.

Никита Баженов Спартак Даниил Зорин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится