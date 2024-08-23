Как сообщает источник, пока игрок не обсуждал этот вопрос с руководством клуба.
Напомним, что недавно официально было объявлено о том, что контракт с Венделом был продлен до 2028 года с опцией продления на 1 сезон.
В составе "Зенита" футболист провел 129 матчей, в которых отличился 20 забитыми мячами и 31 голевой передачей. Ранее игрок выступал за такие клубы как "Спортинг" и "Флуминенсе".
Источник: "СЭ".
"СЭ": Вендел может подать документы на российское гражданство
Игрока "Зенита" Маркус Вендел готов рассмотреть возможность получения российского гражданства.
Фото: ФК "Зенит"