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"СЭ": Вендел может подать документы на российское гражданство

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Игрока "Зенита" Маркус Вендел готов рассмотреть возможность получения российского гражданства.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, пока игрок не обсуждал этот вопрос с руководством клуба.

Напомним, что недавно официально было объявлено о том, что контракт с Венделом был продлен до 2028 года с опцией продления на 1 сезон.

В составе "Зенита" футболист провел 129 матчей, в которых отличился 20 забитыми мячами и 31 голевой передачей. Ранее игрок выступал за такие клубы как "Спортинг" и "Флуминенсе".

Источник: "СЭ".

Маркус Вендел Зенит Чемпионат России ПЛ
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