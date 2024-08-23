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Гаджиев остался недоволен судейством в матче махачкалинского "Динамо" и "Рубина"

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Фото: ФК "Динамо" (Махачкала)
"Наверное, есть недовольство судейством в матче "Рубин" — "Динамо" Махачкала. Перед назначенным пенальти было нарушение правил со стороны футболиста казанской команды", - цитирует слова Гаджиева "Чемпионат".

Напомним, что за фол "последней надежды" с поля был удален защитник махачкалинского "Динамо" Муталип Алибеков. Сначала арбитр назначил пенальти, но после подсказки ВАР отменил свое решение и поставил штрафной удар в стороны ворот "динамовцев", а Алибекову показал красную карточку.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "Рубина". Голами отметились Мирлинд Даку, реализовавший пенальти и Никола Чумич.

Гаджи Гаджиев Динамо Мх Рубин Чемпионат России ПЛ
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